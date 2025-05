Meneruá, o filme, será lançado nesta sexta-feira(23) no Auditório do CEST/UEA

Nesta sexta-feira, 23 de maio, às 19h, no auditório YKUANTUPA (CEST/UEA), acontece o lançamento do filme MENERUÁ, dirigido por Ronildo Cavalcante.

Uma história intensa, misteriosa e cheia de significado: MENERUÁ não é só uma aventura é um mergulho profundo na relação entre o ser humano e a força ancestral da floresta.

Acompanhe a aventura de Marcos e seus amigos rumo à selva mítica de Meneruá, onde a curiosidade se choca com o inexplicável.

Este projeto foi contemplado através da Lei Paulo Gustavo com o apoio do Governo do Estado do Amazonas, por meio do Conselho Estadual de Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa via Ministério da Cultura e Governo Federal