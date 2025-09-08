Tefé celebra sua cultura com o Arraial Folclórico 2025

A cidade de Tefé está em festa com a realização do Arraial Folclórico 2025, que já reuniu, nas primeiras noites de programação (4, 5, 6 e 7 de setembro), milhares de moradores e visitantes em um verdadeiro espetáculo de cultura, tradição e alegria.

O evento, promovido pela Prefeitura de Tefé em parceria com as comunidades, tem proporcionado momentos de confraternização, resgate cultural e valorização da identidade amazônica. Durante as noites, apresentações folclóricas, danças típicas, quadrilhas, barracas de comidas regionais e atrações musicais animaram e encantaram o público.

Entre os destaques, o 1º Bingão da Moto, realizado na Praça Remanso do Boto, atraiu centenas de participantes, reforçando o caráter popular e acessível da festa.

O prefeito Nicson Marreira tem acompanhado de perto cada etapa do Arraial e reforça o compromisso da gestão em apoiar a cultura local:

“O Arraial Folclórico é um patrimônio do povo de Tefé. Mais do que um evento, é um espaço de união, celebração e valorização da nossa história e da nossa identidade. Estamos felizes em ver nossa cidade viva, alegre e orgulhosa das suas raízes.”

A festa continua na Praça Remanso do Boto nos dias 11, 12, 13 e 14 de setembro, sempre a partir das 18h, e toda a população está convidada a prestigiar este grande momento da cultura tefeense.

Serviço

Local: Praça Remanso do Boto – Tefé/AM

Datas: 11, 12, 13 e 14 de setembro de 2025

Horário: a partir das 18h

Atrações: apresentações culturais, quadrilhas, shows musicais, comidas típicas e muito mais.

*Com informações da assessoria