Tefé: Janaína Barão é coroada Rainha da Castanha 2025

Tefé conheceu neste fim de semana sua nova representante da beleza e da cultura local: Janaína Barão foi coroada Rainha da Castanha 2025. Em um desfile marcado por emoção, tradição e muita representatividade, a jovem se destacou entre as candidatas e conquistou o título com simpatia, elegância e carisma.

O evento, que já faz parte do calendário cultural do município, celebrou a importância da castanha como símbolo da identidade tefeense e da força da mulher amazônida. Janaína, agora coroada, passa a carregar a faixa que representa não apenas a beleza, mas também o orgulho do povo e a valorização dos saberes regionais.

A organização do concurso parabenizou todas as participantes pelo empenho e dedicação, destacando a diversidade e a riqueza cultural expressas durante o desfile.

Com o título, espera-se que o reinado de Janaína seja pautado pela inspiração, pelo respeito às raízes e pelo fortalecimento da cultura local.