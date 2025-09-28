Copa da Floresta: Fonte Boa elimina Anori e é primeira finalista

A Copa da Floresta 2025 conhece o primeiro finalista. A seleção de Fonte Boa venceu Anori neste sábado (27/09), no Estádio Professor Raimundo Andrade, em Anori, e garantiu classificação para a grande final. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o time visitante mostrou eficiência nas penalidades e venceu por 5 a 3. A seleção fez história e chegou na final pelo segundo ano seguido.

O jogo

A partida começou equilibrada, com as duas equipes marcando forte e criando poucas oportunidades. A torcida de Anori embalou o time da casa, que conseguiu abrir o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta levantada na área, a bola desviou no zagueiro Bebê, de Fonte Boa, e entrou, decretando o 1 a 0.

No segundo tempo, Fonte Boa cresceu de produção e pressionou em busca do empate. A persistência foi premiada aos 42 minutos, quando, após cobrança de falta do meio de campo, o atacante subiu mais alto que a defesa e cabeceou para deixar tudo igual.

Com o 1 a 1 até o apito final, a vaga foi decidida nos pênaltis. Fonte Boa converteu todas as cinco cobranças. Anori, por sua vez, desperdiçou a primeira tentativa, o que acabou custando caro. O placar de 5 a 3 levou os visitantes à final da Copa da Floresta 2025.

Panorama e próxima partida

Campeão da Região 2, Fonte Boa confirmou a boa fase. Nas quartas de final, aplicou uma vitória maiúscula sobre Amaturá, campeão da Região 1, e agora superou Anori fora de casa. Finalista pelo segundo ano consecutivo, a seleção aguarda o adversário que sairá do confronto entre Canutama e São Sebastião do Uatumã. O jogo de ida está marcado para o próximo sábado (04/10), às 15h30, em Canutama.

*Com informações da assessoria