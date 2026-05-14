Copa da Floresta: Tefé vence Japurá por 4 X 1 e empate com Uarini, no próximo jogo garante a classificação

A seleção de Tefé estreou na Copa da Floresta 2026 vencendo a seleção de Japurá por 4X1, na manhã desta quinta-feira(14), no município de Fonte Boa.

A seleção tefeense, que já conquistou o título de Campeã da Copa da Floresta em 2023, vencendo Urucurituba, tem o comando do técnico Amelicio Cavalcante, que realizou uma reformulação na equipe, visando a conquista da edição da copa nesse ano.

O próximo adversário de Tefé será a seleção de Uarini, que também venceu Japurá por 2X1, na quarta-feira. A equipe tefeense tem a vantagem do saldo de gols, o que garante a classificação do primeiro lugar na chave com o empate no jogo de sexta-feira às 09:00.

No sábado(16), acontece o jogo entre os classificados de cada chave, da região 3(Fonte Boa).