Fonte Boa faz história e conquista a Copa da Floresta 2025 em duelo emocionante

A seleção de Fonte Boa é a grande campeã da Copa da Floresta 2025! Neste sábado (25/10), em São Sebastião do Uatumã, mesmo com a Arena Barretão lotada e a torcida adversária empurrando o time da casa, os fonteboenses mostraram garra e superação para levantar o troféu.

No tempo normal, o jogo terminou empatado em 1 a 1, e a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, brilhou a estrela do goleiro Alex, que garantiu a vitória por 5 a 4 e o título inédito para Fonte Boa.

O jogo

O time de São Sebastião do Uatumã começou pressionando, empurrado pela torcida. Fonte Boa soube segurar as investidas e manteve a defesa firme até abrir o placar: aos 17 minutos, Adailson aproveitou cobrança de escanteio e marcou de cabeça.

Mas os donos da casa reagiram. Aos 42 minutos, também em jogada aérea, Rodrigo Gladiador empatou o jogo, levando a torcida ao delírio.

No segundo tempo, as chances foram raras e o equilíbrio permaneceu até o apito final. Com o empate em 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis.

Herói do título

Nas penalidades, o goleiro Alex foi o nome do jogo. Com defesas decisivas, ele garantiu a vitória por 5 a 4 e entrou para a história do futebol fonteboense como o herói da conquista.

Panorama

Com o troféu, Fonte Boa se junta a Tefé e Silves no seleto grupo de campeões da maior competição amadora da Região Norte.

Em 2026, a Copa da Floresta promete mais uma edição repleta de emoção, rivalidade e futebol raiz.

*Com informações Assessoria