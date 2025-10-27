THC conquista o Campeonato Amazonense e coloca Tefé no topo do handebol

O Tefé Handebol Club (THC) é o novo campeão amazonense da modalidade, coroando uma trajetória marcada por determinação, trabalho em equipe e amor pelo esporte.

A equipe tefeense brilhou na competição, superando adversários de todo o estado e levando o nome do município ao lugar mais alto do pódio. A conquista reforça o protagonismo de Tefé no cenário esportivo do Amazonas.

O sucesso do THC também reflete o compromisso da Prefeitura de Tefé, que tem investido no fortalecimento do esporte local, apoiando atletas e incentivando a prática esportiva como ferramenta de transformação social e valorização dos talentos da cidade.

“Essa vitória é motivo de orgulho para todos nós. O esporte é um caminho de oportunidades, saúde e união, e Tefé seguirá apoiando nossas equipes para que conquistas como essa se repitam”, destacou a administração municipal.

Parabéns aos campeões do Tefé Handebol Club, que mais uma vez mostram que talento, garra e apoio caminham juntos rumo à vitória!