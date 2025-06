Conta de luz ficará mais cara em junho com acionamento da bandeira vermelha, anuncia ANEEL

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou na sexta-feira (30) que a bandeira tarifária vermelha, patamar 1, será acionada no mês de junho de 2025. Com isso, os consumidores passarão a pagar uma taxa extra de R$ 4,46 a cada 100 kWh (quilowatt-hora) consumidos, o que representa um aumento direto nas contas de luz.

A decisão reflete um cenário de redução nas chuvas e baixa nos níveis dos reservatórios, o que impacta negativamente a geração hidrelétrica. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), as afluências — volume de água que chega às hidrelétricas — estão abaixo da média histórica em diversas regiões do país. Isso obriga o sistema a recorrer a fontes de geração mais caras, como as usinas termelétricas, encarecendo o custo da energia.

Entenda o sistema de bandeiras tarifárias

Criado em 2015 pela própria ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias tem o objetivo de informar ao consumidor sobre os custos reais da geração de energia no país. As cores verde, amarela e vermelha (em dois patamares) indicam se há necessidade de cobrança adicional, com base na situação dos reservatórios e no uso de fontes de energia mais caras.

A adoção do sistema permite que os consumidores tenham uma sinalização mais transparente sobre o custo da energia no momento do consumo, incentivando práticas de economia. Antes da implementação, os aumentos de custo só eram repassados nas revisões tarifárias anuais, o que dificultava o controle do consumo.

Com o acionamento da bandeira vermelha neste mês, a ANEEL reforça o alerta para o uso consciente da energia elétrica. Além de aliviar o peso no bolso do consumidor, o consumo responsável também contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico brasileiro.