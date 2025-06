Tefé amplia protagonismo no Amazonas com investimentos e ações estratégicas no turismo

O município de Tefé, reconhecido desde 2024 como a Capital do Médio Solimões, vive um momento de consolidação como referência em desenvolvimento econômico, cultural e turístico no interior do Amazonas. Com ações integradas e investimentos estratégicos ao longo do primeiro semestre de 2025, a cidade projeta seus diferenciais em nível estadual e nacional.

Entre os marcos recentes, está a inclusão da Festa da Castanha de Tefé no Calendário Nacional de Eventos, uma conquista que destaca a segunda maior manifestação cultural do estado no cenário turístico brasileiro. O município também atualizou sua posição no Mapa do Turismo Brasileiro, com a criação da Região Turística da Castanha e Farinha do Amazonas, além de integrar o projeto Amazonas To Go, que promove os destinos do interior em feiras e plataformas especializadas.

Participação estratégica e qualificação

Tefé marcou presença no III Festival Amazonas de Turismo, em Manaus, além de investir em programas de capacitação e fortalecimento das cadeias produtivas locais. A gestão tem apostado no turismo como vetor de transformação, com ações voltadas para estruturação, promoção e valorização das comunidades e atrativos naturais.

“Estamos desenvolvendo um trabalho articulado, unindo a gestão municipal, as comunidades, órgãos e parceiros. Esse esforço conjunto fortalece Tefé e garante que os resultados sejam fruto de um compromisso coletivo com o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou o secretário municipal de Turismo, Alexandre Nascimento.

Gestão com foco no desenvolvimento

Os avanços no setor turístico se somam a investimentos em áreas como saúde, educação, assistência social, esporte e infraestrutura. A combinação de políticas públicas tem elevado o padrão de vida da população e reposicionado Tefé como um polo de oportunidades no interior do estado.

“Estamos estruturando Tefé para ser um polo de oportunidades no Médio Solimões, movimentando a economia, fortalecendo nossas cadeias produtivas e gerando trabalho para a nossa população”, afirmou o prefeito Nicson Marreira.

Nova marca turística será lançada

Para reforçar esse novo momento, a Prefeitura vai lançar ainda em 2025 o selo e a identidade visual do turismo local: “Tefé e Seus Encantos”. A proposta é fortalecer a promoção da cidade em campanhas institucionais, feiras e materiais promocionais.

Com uma gestão voltada para resultados e compromisso com a valorização dos saberes e belezas da região, Tefé caminha para se firmar como modelo de desenvolvimento sustentável no Amazonas — com o turismo assumindo um papel cada vez mais estratégico nessa transformação.

*Com informações da assessoria