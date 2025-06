Homens armados são presos durante a madrugada em Tefé após denúncia

Tefé (AM) — Dois homens foram detidos pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (2) após uma denúncia anônima relatar uma briga e a presença de indivíduos armados na Praça Remanso do Boto, em Tefé. A ação foi realizada por uma guarnição do 3º Batalhão de Polícia Militar (3° BPM), por volta das 4h10 da manhã.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os suspeitos promovendo desordem. Durante a abordagem, foi constatado que Kevin S. C., um dos envolvidos, portava uma pistola Glock G25 calibre .380 com quatro munições intactas, além de uma porção de entorpecente, possivelmente cocaína. Também foi verificado que o suspeito estava sob medida cautelar judicial, o que o impedia de estar fora de casa naquele horário.

Junto com Kevin, estava M. de C. A., e ambos utilizavam uma motocicleta Honda CG 150 FAN preta, que já havia sido denunciada por envolvimento em assaltos ocorridos anteriormente na cidade. Segundo a PM, os dois possuem diversas passagens pela Justiça.

Os suspeitos foram conduzidos ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Segundo a corporação, não houve resistência à prisão e ambos foram apresentados sem sinais de agressão.

Foram apreendidos com os detidos:

01 pistola Glock G25, cal. .380

04 munições intactas

01 motocicleta CG 150 FAN preta

*Com informações do 3⁰ BPM/Tefé