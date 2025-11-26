Adolescente indígena de 12 anos é vítima de estupro coletivo em Juruá, no AM

Uma adolescente de 12 anos, da etnia Kulina, foi vítima de um estupro coletivo no município de Juruá, no interior do Amazonas. Segundo a Polícia Civil, oito pessoas, da mesma etnia, são suspeitas de participar do ato. A data do caso não foi divulgada.

Segundo o delegado da Polícia Civil, Paulo Mavignie, os abusos ocorreram dentro da comunidade e foi registrado pelos próprios agressores.

“Esse ato desumano aconteceu dentro da própria comunidade, praticado por outros indivíduos da mesma etnia. Eles filmaram enquanto a vítima gritava, implorando por socorro, eles riam”, destacou a autoridade policial.

O delegado Célio Lima já mobilizou equipes da Polícia Civil, com apoio da PM e da GCM, para resgatar a vítima, coletar provas e identificar os envolvidos.

“A nossa posição é de zero tolerância à violência contra mulheres e crianças, seja na cidade, zona rural ou em territórios indígenas. Cultura nenhuma justifica brutalidade tradição nenhuma justifica abuso isso é desumano, isso é animalesco e não será tolerado por nós vamos fazer tudo o que for preciso para fazer justiça por essa criança”, disse o delegado.

Com a repercussão, o delegado Célio Lima, titular da Delegacia Interativa de polícia (DIP) de Juruá, mobilizou equipes da corporação. A ação contou com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal para resgatar a vítima, coletar provas e identificar os envolvidos.

Veja vídeo: