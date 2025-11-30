Saullo Vianna figura entre os nomes mais competitivos para deputado federal, aponta pesquisa IPEN

A pesquisa mais recente do Instituto de Pesquisa do Norte (IPEN), divulgada essa semana, mostra o deputado federal Saullo Vianna avançando com força na disputa para a Câmara Federal. No cenário espontâneo, em que o eleitor cita nomes livremente, Saullo aparece em quarto lugar, com 0,47% das menções, ficando entre os poucos pré-candidatos lembrados sem auxílio de lista. ￼

No cenário estimulado, quando o eleitor visualiza uma relação de possíveis candidatos, Saullo mantém boa performance e figura em sétimo lugar, com 4,9% das intenções de voto. O resultado o coloca à frente de diversos nomes tradicionais e indica que seu trabalho recente tem ampliado sua visibilidade política no estado.

O crescimento é atribuído ao conjunto de ações que Saullo intensificou nos últimos anos. No interior, ele ampliou sua presença em municípios de todas as regiões, destinando emendas, acompanhando obras e fortalecendo parcerias com prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias. O movimento ampliou sua capilaridade e consolidou sua imagem como um parlamentar atuante em campo.

Em Manaus, a atuação na área social também tem influenciado a percepção do eleitorado. A expansão do programa Manaus por Você, o reforço nas ações de segurança alimentar e a ampliação dos serviços da Semasc aproximaram o deputado de segmentos mais vulneráveis, que costumam reagir diretamente às entregas de políticas públicas.

No cenário político, Saullo mantém um dos trânsitos mais amplos entre os pré-candidatos competitivos. Ele dialoga com diferentes grupos, articula com lideranças de peso no Senado e tem construído pontes tanto com o senador Eduardo Braga quanto com o senador Omar Aziz, além de estar à frente da secretaria de Assistência Social de David Almeida, uma das mais importantes da gestão, Essa capacidade de circular entre campos distintos da política ajuda a explicar sua boa colocação na pesquisa.

Metodologia – A pesquisa foi realizada pelo Instituto de Pesquisa do Norte Ltda. (IPEN) entre os dias 14 e 24 de novembro de 2025. Ao todo, foram entrevistadas 1.504 pessoas em 12 municípios: Manaus, Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Maués, Presidente Figueiredo, Iranduba, Careiro, Borba, Autazes e Tefé. A margem de erro é de 2,52%, com nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Conselho Federal de Estatística, sétima região, sob o número 30, e foi contratado pelo Consórcio de Portais do Amazonas G6.

