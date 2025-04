Homem é preso por furtar motocicleta de delegacia em Tefé

Na madrugada desta terça-feira (22), um homem foi preso após ser flagrado empurrando uma motocicleta furtada na Estrada do Aeroporto, em Tefé (AM). O suspeito, identificado como Raimundo Ferreira, de 32 anos, foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) durante patrulhamento de rotina.

Segundo o relatório da PM, a equipe do 3º Batalhão – composta pelos sargentos Jucely Torres e Silvan – percebeu a atitude suspeita do homem nas proximidades do Posto de Gasolina Santo Antônio. Durante a abordagem, os policiais constataram que Raimundo não possuía a chave da moto, uma Honda Biz 125 vermelha, que estava sem placa.

Ao ser conduzido ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os agentes descobriram que o veículo havia sido furtado minutos antes, de dentro da própria delegacia. Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi apresentado à autoridade policial.

A motocicleta foi apreendida e permanece sob custódia para os procedimentos legais. A Polícia Militar reforça que denúncias podem ser feitas pelo número (97) 98119-3658.