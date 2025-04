Homicídio em Tefé: Polícia Militar prende um dos suspeitos momentos após o crime

Na noite desta terça-feira (22), um homem de 45 anos foi assassinado a tiros na Rua Emaús, no bairro Jerusalém, em Tefé (AM). A ocorrência foi registrada por volta das 20h10, após uma denúncia recebida pelo operador do 190. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e se dirigiu ao local do crime, na rua Emaús.

A vítima, identificada pelo apelido de Carlos Colombiano, foi atingida por sete disparos de arma de fogo nas regiões do tórax e do braço. Ele chegou a ser levado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

Segundo informações repassadas por uma testemunha, um dos autores do crime seria um homem conhecido pelo apelido “Rato”. A guarnição policial, com apoio das viaturas 0393 e 0391, se deslocou até a residência apontada pela testemunha, onde localizou e prendeu o suspeito, identificado como M. B., de 23 anos. Durante o interrogatório, ele revelou que o crime foi cometido com a participação de outros dois comparsas, conhecidos como “Ceará”, que teriam fugido para o bairro Vila Nova.

As diligências para localizar os demais suspeitos foram realizadas, mas, até o momento, eles continuam foragidos. O acusado afirmou ainda que a vítima, teria tido sua morte decretada por envolvimento em conflitos anteriores.

O suspeito foi preso, teve seus direitos garantidos e foi conduzido ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Denúncias podem ser feitas pelo número: (97) 98119-3658 (linha direta)

A Polícia Militar segue atuando firmemente no combate à criminalidade no interior do Amazonas.