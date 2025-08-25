Mãe e filha são presas em embarcação com drogas escondidas nos corpos

Uma mulher de 21 anos e a mãe dela, de 47 anos foram presas, na sexta-feira (22/08), pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), após serem flagradas tentando chegar em Manaus com cerca de 6,6 quilos de entorpecentes escondidos nos corpos. A prisão foi realizada durante a abordagem em uma embarcação, na Base Fluvial Arpão 2, que está em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

As suspeitas estavam na embarcação que havia saído de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). Durante a abordagem, realizada por volta das 18h40, a cadela policial Athena sinalizou aos policiais a suspeita da existência de drogas nas malas das suspeitas. Após a verificação, nada de ilícito foi encontrado dentro dos acessórios.

No entanto, durante revista pessoal, as policiais femininas encontraram no corpo da filha três tabletes de entorpecentes e no corpo da mãe dela, mais três pacotes de drogas. Ao todo, foram apreendidos 6,6 quilos de droga entre cocaína e pasta-base de cocaína. Com a apreensão, a SSP-AM calcula dano estimado em R$ 417,5 mil ao crime.

Após a prisão, as suspeitas informaram à polícia que haviam embarcado com os entorpecentes na cidade de Benjamin Constant e que estariam indo para Manaus, onde iriam entregar a droga. As duas suspeitas foram presas e apresentadas à Polícia Civil (PC-AM) embarcada na Base Arpão.

*Com informações da assessoria