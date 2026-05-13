Mulher com mandado de prisão é capturada e dupla acaba presa por tráfico de drogas em Alvarães

Uma operação da Polícia Militar realizada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (12), no Ramal Castanheirinha, bairro Orcine Litaiff, terminou com a prisão de uma mulher que possuía mandado judicial em aberto e a apreensão de entorpecentes, balança de precisão, celulares e dinheiro supostamente oriundo do tráfico de drogas.

De acordo com a PM, a ação ocorreu por volta das 6h, quando a guarnição se deslocou até a residência da nacional L.S.S., de 39 anos, para cumprir um mandado de prisão expedido pelo Fórum Judicial da Comarca de Alvarães. Ao chegar ao local, os policiais informaram à suspeita sobre a ordem judicial, porém ela se recusou a abrir a porta da residência.

Durante a tentativa de cumprimento do mandado, os policiais perceberam uma movimentação considerada suspeita dentro do imóvel, o que levou a equipe a realizar um adentramento tático pela parte dos fundos da casa. Segundo a ocorrência, ao entrar no imóvel os militares sentiram um forte odor de entorpecente.

Ainda conforme o relatório policial, o companheiro da suspeita, identificado como D.S.S., de 20 anos, foi flagrado tentando esconder uma bolsa rosa em meio ao lençol de uma criança que segurava no colo. Na revista, os policiais encontraram várias porções de suposta pasta base de cocaína e maconha do tipo skank, totalizando mais de 80 gramas de drogas, além de uma balança de precisão, R$ 47 em espécie e dois aparelhos celulares.

Diante dos fatos, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao 57° Distrito Integrado de Polícia Civil (DIPC), onde permaneceram à disposição da Justiça. A Polícia Militar informou ainda que foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga e para garantir a segurança da guarnição e dos envolvidos.