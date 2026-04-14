Omar Aziz visita fábrica da Samsung em Manaus e destaca papel da Zona Franca na geração de empregos

O senador Omar Aziz visitou, na manhã desta segunda-feira (13), a fábrica da Samsung em Manaus, onde foi recebido pelo presidente da empresa na capital amazonense, Daejung Shin. A agenda contou ainda com a presença da deputada estadual Alessandra Campelo, do deputado federal Silas Câmara e do ex-deputado Massami Miki.

Durante a visita, Omar percorreu as instalações da unidade industrial, conversou com trabalhadores e ouviu manifestações de reconhecimento à sua atuação no Senado, especialmente durante a tramitação da reforma tributária, considerada fundamental para a manutenção da competitividade da Zona Franca de Manaus.

Ao falar sobre o polo industrial, o senador destacou a qualificação da mão de obra local e relembrou medidas adotadas ainda em sua gestão como governador para fortalecer a produção no estado. “Tem muita gente que não sabe o que é produzir na Zona Franca de Manaus. A mão de obra do amazonense é muito qualificada. Em 2012, estavam importando todos os componentes e montando em outro estado brasileiro, e a gente estava perdendo competitividade. Mas conseguimos que quem quisesse produzir ar-condicionado deveria vir para Manaus”, relembrou.

Omar ressaltou que a decisão contribuiu para consolidar o Amazonas como um dos principais polos do setor no mundo. “Hoje somos o segundo maior produtor de ar-condicionado do mundo, atrás apenas da China. Isso aconteceu porque fizemos o PPB funcionar e tornar viável produzir aqui”, explicou.

O senador também destacou a importância da indústria de termoplásticos e da cadeia produtiva local para a economia do estado. “Essa foi uma luta nossa lá em 2012, junto com a bancada federal. Conseguimos trazer essa produção para cá. Fico muito feliz em ver que o que é produzido na Zona Franca está gerando emprego, esperança e prosperidade para o povo amazonense”, concluiu.

Fotos: Tadeu Rocha