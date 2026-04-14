VÍDEO: Tenente da Aeronáutica é preso em operação contra esquema milionário de agiotagem no Amazonas

Um tenente da Aeronáutica, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso nesta terça-feira (14/04) durante a segunda fase da Operação Tormenta, que desarticulou um esquema milionário de agiotagem, extorsão, roubo e lavagem de dinheiro no Amazonas. Ao todo, cinco pessoas foram presas na ação, apontadas como integrantes do grupo criminoso.

De acordo com as investigações, o militar atuava como um dos operadores do esquema, que era formado por diferentes núcleos de agiotas interligados. O grupo tinha como principais alvos servidores públicos, especialmente mulheres que trabalham em Tribunais de Justiça no Estado.

A operação foi realizada por equipes do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e é um desdobramento da primeira fase, ocorrida em fevereiro, quando seis pessoas foram presas em Manaus, incluindo o suspeito apontado como chefe do esquema, que usava um banco como fachada para lavar dinheiro.

Durante esta nova fase, os policiais apreenderam armas de fogo, dinheiro, celulares, computadores, documentos e veículos de luxo. A Justiça também determinou o bloqueio financeiro de pelo menos seis empresas de fachada utilizadas para movimentar os valores obtidos ilegalmente.

Foto: PC-AM

As investigações apontam que o grupo utilizava ameaças, intimidação e até abordagens em locais públicos para cobrar as dívidas.

A equipe do Portal Em Tempo questionou a Força Aérea Brasileira (FAB) sobre possíveis medidas administrativas contra o tenente, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

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