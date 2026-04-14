Sai edital de licitação para recuperar trecho do meio da BR-319 e Omar Aziz destaca momento histórico para o Amazonas

O governo federal lançou, nesta segunda-feira (13), os editais de licitação para as obras de recuperação do chamado “trecho do meio” da BR-319, considerada uma das áreas mais críticas da rodovia que liga o Amazonas a Rondônia. Os avisos foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) e para o senador Omar Aziz, líder da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, marcam um avanço formal no processo de execução de uma das obras mais aguardadas da região.

Ao todo, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), vinculado ao Ministério dos Transportes, abriu quatro pregões eletrônicos que contemplam diferentes segmentos da estrada. Os investimentos previstos somam cerca de R$ 1,3 bilhão.

As intervenções abrangem o trecho entre os quilômetros 250,7 e 590,1 — cerca de 400 quilômetros historicamente marcados por dificuldades de tráfego. Durante o período chuvoso, a rodovia se torna praticamente intrafegável, com lama, atoleiros e pontes improvisadas. No verão, o problema é a poeira intensa, afetando moradores e transportadores que dependem da via.

Os lotes incluídos no processo são:

Km 250,7 ao km 346,2 – R$ 363,3 milhões

Km 346,2 ao km 433,1 (lote 5.A) – R$ 364 milhões

Km 433,1 ao km 469,6 – R$ 210,6 milhões

Km 469,6 ao km 590,1 – R$ 430,9 milhões

As propostas das empresas interessadas começam a ser recebidas a partir desta segunda-feira, com abertura prevista entre os dias 29 e 30 de abril.

Para Omar Aziz, o momento representa um avanço histórico para o estado. “Realmente é um momento histórico pra todos nós. Se Deus quiser, nos próximos meses essa obra deve se iniciar e, nos próximos anos, ser concluída. Não é uma obra de três ou quatro meses, até porque vamos aproveitar o verão amazônico”, afirmou.

O senador também destacou o apoio do governo federal para viabilizar o projeto. “Agradeço o ministro Renan Filho e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foram muito importantes”, finalizou.

Fotos: Pablo Brandão