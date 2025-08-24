PMAM prende grupo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Coari

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Força Tática com apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) desarticulou na sexta-feira (22/08), um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Ao todo, seis pessoas foram presas, dentre elas, o líder do grupo, que estava com mandado de prisão em aberto. Com os suspeitos foram apreendidos drogas, arma, munições e celulares.

A ação é um desdobramento da operação Impacto, deflagrada no município, no final de julho. O grupo foi localizado, na rua Maria Goes, no bairro Urucu, por volta das 14h, durante o cumprimento de mandado de prisão. O comandante do 5º BPM, tenente-coronel Pedro Moreira informou que o líder do grupo identificado como Evenilson de Oliveira Ferreira, 24 anos, havia retornado recentemente para a cidade e após ações de inteligência, foi identificado o local onde ele estava escondido.

“O infrator era um dos principais líderes desse grupo criminoso e era alvo de uma investigação da Polícia Civil em Coari, que resultou na Operação Tentáculos, que visava os líderes de uma organização criminosa, que atuava a partir da cidade de Coari no tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro, dentre outros crimes.

Prisão

Durante o cumprimento do mandado, os policiais localizaram na companhia de Evanilson, outro foragido da Justiça identificado como Ryan Cabral de Souza, de 21 anos. O homem era procurado por participação em roubo e estava com mandado em aberto pelo crime de homicídio.

Ainda na residência foram presas outras quatro pessoas, dentre elas três mulheres. Além das prisões foram encontrados, ainda, 4,5 quilos de pasta-base de cocaína, uma pistola calibre 9 milímetros com 19 munições, oito celulares e dinheiro.

Todos os suspeitos presos foram encaminhados para a Delegacia Interativa de Coari, onde foram apresentados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma.

Operação Impacto

A Operação Impacto foi deflagrada no município, no dia 31 de julho, pelo secretário da SSP-AM, Vinícius Almeida. A ação tem como objetivo fortalecer a segurança no município e atuar no combate aos crimes de tráfico de drogas, homicídios, roubos dentre outros crimes.

A ação conta com todo o aparato tecnológico da SSP-AM das tecnologias dos programas Paredão e RecuperaFone, além das equipes de inteligência das Forças de Segurança.

*Com informações da assessoria