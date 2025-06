Polícias Militar e Civil realizam prisões por tráfico de drogas e recuperação de motor furtado em Tefé

Tefé (AM) – Em ação conjunta realizada na manhã desta sexta-feira (6), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM) e com apoio da Polícia Civil, cumpriu mandados e efetuou prisões por tráfico de drogas e receptação de material roubado no município de Tefé, interior do estado.

A operação teve início por volta das 7h30, quando a guarnição a bordo da lancha MURA se dirigiu ao bairro do Abial para cumprir um mandado de prisão contra um suspeito. Apesar de não localizar o alvo inicial, a equipe recebeu informações que levaram à detenção de um homem conhecido pelo apelido de “Vieirinha”, apontado como integrante de uma quadrilha especializada em roubos de lanchas na região.

Durante a abordagem, o suspeito confessou participação em um assalto ocorrido no dia 3 de junho, durante a madrugada, quando foi subtraído um motor de popa 115HP de uma balsa que presta serviços à empresa Future Digital. Ele ainda indicou à polícia o local onde o motor havia sido escondido, que foi prontamente recuperado pela equipe.

Na sequência, os policiais seguiram em patrulhamento fluvial até a comunidade do Bom Fim, onde abordaram outro suspeito, conhecido como “Mazuca Pirata do Rio”. Com ele, foram encontrados 10 quilos de skank — uma variação mais potente da maconha — além de uma arma de fogo modificada. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Ambos os acusados, identificados pelas iniciais V.R.S. e I.C. da S., foram conduzidos juntamente com o material apreendido ao 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanecem à disposição da Justiça.

Material apreendido:

10 kg de skank

01 motor de popa 115HP

01 arma de fogo modificada

A Polícia Militar reforça seu compromisso com o combate à criminalidade na região e destaca a importância das denúncias anônimas para o sucesso das ações policiais.

*Com informações da assessoria