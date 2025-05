Tentativa de rebelião é registrada no DIP de Nova Olinda do Norte; um detento morre e outro fica ferido

Na madrugada desta terça-feira (27), por volta de 1h, uma tentativa de rebelião foi registrada no 47° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na Avenida Janary Nunes, no Centro de Nova Olinda do Norte. A ação foi rapidamente contida pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal, segundo informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI) e da 9ª Companhia Independente da PM (CIPM).

De acordo com as autoridades, a confusão começou quando um dos detentos fingiu passar mal, supostamente por overdose de medicamentos. Ao ser retirado da cela para receber atendimento, outros três presos aproveitaram a situação para tentar render os policiais civis de plantão.

Durante a tentativa de fuga, dois dos presos atacaram a investigadora Hanna, de 23 anos, tentando tomar sua arma. Houve luta corporal, e o investigador Ado Evangelista, de 47 anos, reagiu com disparos. A própria investigadora também conseguiu sacar sua arma e atirou contra outro detento.

Os presos envolvidos na ação foram identificados como Alyson da Silva Oliveira, de 27 anos, que foi atingido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Já Ezequias Ramos Ribeiro, de 26 anos, foi baleado na região pélvica e permanece internado sob custódia no hospital da cidade.

As autoridades investigam o caso e reforçaram a segurança na unidade policial.