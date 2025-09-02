VÍDEO: Mulher é arremessada de ponte durante briga no bairro Olaria, em Tefé

Na tarde desta terça-feira (2), uma mulher, ainda não identificada, foi arremessada de uma ponte em construção após uma briga com outra mulher no bairro Olaria, em Tefé, interior do Amazonas.

Um vídeo que circula no portal choqueitefé1 mostra o momento em que uma das mulheres empurra a outra de cima da ponte, enquanto moradores gritam desesperados tentando impedir a ação.

“Mds, não faz isso com ela! Nossa, ela morreu? Será? Ela bateu a cabeça dela, mds”, disse uma moradora que presenciou a cena.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a retirada da vítima do local. A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal de Tefé. Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre o estado de saúde dela.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do município.

Veja vídeo: