Cidade reúne 15 mil pessoas na zona Norte e reforça agenda de desenvolvimento para o AM

A mobilização da pré-campanha do governador e pré-candidato à reeleição Roberto Cidade (Federação União Progressista) chegou à zona Norte de Manaus nesta quinta-feira (30/7), com uma grande reunião no bairro Cidade Nova. O encontro reuniu 15 mil apoiadores, lideranças comunitárias e representantes de diversos segmentos da região para discutir propostas e fortalecer o diálogo com a população.

Durante o evento, Roberto Cidade voltou a defender uma agenda voltada ao crescimento econômico do Amazonas, com foco na ampliação de empregos, na proteção e expansão da Zona Franca de Manaus (ZFM) diante da reforma tributária e na criação de novas alternativas de desenvolvimento para o estado.

Mais oportunidades

Entre os temas, destacaram-se a necessidade de aproveitar as oportunidades abertas pela reforma tributária para fortalecer o polo industrial amazonense e ampliar a geração de empregos. A proposta também inclui o incentivo às novas matrizes econômicas, diversificando as atividades produtivas e reduzindo a dependência de um único setor.

Interior fortalecido

Outro ponto da agenda é a ampliação dos investimentos em infraestrutura, especialmente em ações voltadas ao abastecimento de água no interior, com a perfuração de poços artesianos para atender comunidades que ainda enfrentam dificuldades de acesso à água potável.

Agenda em expansão

A reunião na Cidade Nova dá sequência à série de encontros realizados por Roberto Cidade em diferentes regiões da capital. Nas últimas semanas, o pré-candidato reuniu milhares de pessoas nos bairros Jorge Teixeira, na zona Leste, Betânia, na zona Sul, e Alvorada, na zona Centro-Oeste, ampliando a mobilização e o diálogo com moradores, lideranças locais e apoiadores.

A estratégia tem sido percorrer todas as zonas de Manaus para apresentar propostas, ouvir demandas da população e consolidar uma agenda voltada ao desenvolvimento econômico, à geração de empregos e à melhoria da qualidade de vida dos amazonenses.