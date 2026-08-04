Roberto Cidade acompanha o andamento das obras de pavimentação em Autazes

O governador Roberto Cidade acompanhou, neste sábado (1º/8), o andamento das obras de pavimentação executadas pelo Governo do Amazonas no município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus). Coordenadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), as intervenções integram o Programa Asfalta Amazonas e contam com investimento de aproximadamente R$ 15 milhões para a recuperação do sistema viário da cidade.

“Estamos dando continuidade aos investimentos em infraestrutura nos municípios do interior porque sabemos que a melhoria das vias impacta diretamente a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida da população. Em Autazes, as obras seguem em andamento para oferecer melhores condições de tráfego e fortalecer o desenvolvimento local”, afirmou o governador Roberto Cidade.

Os recursos do Governo do Estado estão sendo aplicados por meio de convênio com a Prefeitura de Autazes para a recuperação do sistema viário. Nesta etapa, foi formalizado um novo convênio, no valor de R$ 15,3 milhões, assegurando a continuidade das intervenções.

O secretário da Sedurb e da UGPE, Julio Langbeck, destacou que os investimentos reforçam a infraestrutura dos municípios do interior.

“As obras contribuem para melhorar a mobilidade, ampliar a segurança viária e oferecer melhores condições de circulação para moradores, comerciantes e visitantes, fortalecendo o desenvolvimento dos municípios”, afirmou.

As intervenções contemplam 5,8 quilômetros de vias urbanas e beneficiam 13 ruas do município. Os serviços incluem recapeamento asfáltico, administração e mobilização da obra, instalação de canteiro, transporte de equipamentos e insumos, terraplenagem, recuperação de trechos deteriorados e implantação de sinalização viária.

Investimentos no interior

Desde 2021, o Governo do Amazonas, por meio da UGPE e da Sedurb, firmou 54 convênios e 16 contratos no âmbito do Programa Asfalta Amazonas, alcançando 43 municípios do interior, além da execução de obras na capital.

Ao todo, estão previstos R$ 1,03 bilhão em investimentos para serviços de pavimentação e recuperação de 1.025,68 quilômetros de vias e ramais em todo o Amazonas. Desse total, R$ 216,2 milhões destinam-se à capital, e R$ 818,04 milhões aos municípios do interior.

Na etapa atual do programa, iniciada em 2025 e com continuidade em 2026, estão previstos R$ 638,8 milhões para a pavimentação e recuperação de 545,26 quilômetros de vias e ramais nos municípios do interior.