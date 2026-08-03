Para cuidar de autistas e suas famílias, Roberto Cidade anuncia criação da Secretaria da Causa TEA

O governador do Amazonas, Roberto Cidade, candidato à reeleição, anunciou nesta segunda-feira (3) que vai criar a Secretaria Estadual da Causa TEA. A nova secretaria vai reunir e coordenar e integrar todas as ações e políticas públicas do Governo do Amazonas voltadas para as pessoas com autismo e para suas famílias atípicas.

A proposta faz parte do plano de governo de Roberto Cidade para os próximos quatro anos. O anúncio foi feito durante entrevista ao programa Daniel Anzoategui, da Rádio Difusora.

“A marca do nosso governo será o cuidado com as pessoas, o acolhimento e a presença”, afirmou o governador.

Segundo o IBGE, o Amazonas tem 43.983 pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que representa cerca de 1,1% da população.

Auxílio de R$ 500 e Complexo TEA

Além da nova secretaria, Roberto Cidade já assumiu o compromisso de pagar um Auxílio Estadual de R$ 500 para mães e pais atípicos.

Outra proposta é a construção do Complexo TEA Amazonas, um espaço com atendimento de várias especialidades e um parque pensado para pessoas neurodivergentes. A expectativa é que seja o maior centro desse tipo nas regiões Norte e Nordeste.

Roberto Cidade também prometeu ampliar os CAICs (Centro de Atenção Integral à Criança) TEA em Manaus e levar novas unidades para o interior do estado. Hoje, o Amazonas conta com três CAICs TEA e o Centro Juventude TEA.