Fechado com Omar: prefeito Nicson Marreira participa de lançamento da pré- candidatura a governo do AM

O prefeito de Tefé, Nicson Marreira(UB), acompanhado da primeira-dama Kelly Barbosa,marcaram presença no evento de lançamento da pré – candidatura do senador Omar Aziz(PSD) ao governo do Estado do Amazonas.

O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira(25), no Clube Social da OAB, em Manaus e reuniu prefeitos do interior, da capital, parlamentares federais, estaduais, municipais e convidados.

Alcançado pela reportagem do @tefenews, Marreira confirmou o apoio ao senador, na eleição do próximo ano.

Em 2024, Nicson Marreira foi apoiado por Omar, que também assegurou verbas para o município.