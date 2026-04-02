Pauderney Avelino se filia ao PSD e reforça grupo de Omar Aziz

O deputado federal Pauderney Avelino oficializou, nesta quinta-feira (2), sua filiação ao PSD-AM. Com seis mandatos na Câmara dos Deputados, Pauderney é um dos parlamentares mais experientes do estado, e sua entrada é considerada reforço estratégico para o partido.

Omar Aziz comemora filiação

A solenidade contou com a presença do senador Omar Aziz, que destacou a amizade de longa data com o deputado e celebrou a filiação.

“Eu estou tendo a honra de receber o deputado Pauderney Avelino nas fileiras do PSD. Ele é meu amigo desde a década de 80. Isso me dá uma alegria muito grande. Aqui você tem amigos e tem um amigo que te quer muito bem. Seja muito bem-vindo”, afirmou.

Pauderney agradeceu e ressaltou a convicção na decisão. “Tenho certeza de que estou vindo para uma casa onde me sinto acolhido e confortável. E vou buscar ajudar a eleger o Omar governador do estado do Amazonas”, declarou.

Lideranças políticas presentes

O ato também contou com a participação do deputado federal Sidney Leite, da deputada estadual Mayra Dias, do vereador Eurico Tavares, pré-candidato a deputado estadual, do prefeito de Tefé, Nicson Marreira, do ex-prefeito de Parintins Bi Garcia, entre outras lideranças políticas da capital e do interior.

Além de Sidney Leite, a bancada do PSD-AM conta com o deputado federal Átila Lins, também pré-candidato à reeleição.

Crescimento do PSD no Amazonas

Ontem, o vereador de Manaus Amauri Gomes, ligado à causa animal e ao meio ambiente, também se filiou ao PSD e lançou sua pré-candidatura a deputado federal.

Com a adesão de três deputados estaduais, o partido se tornou uma das maiores bancadas da Assembleia Legislativa do Amazonas, fortalecendo a base política de Omar Aziz para as próximas eleições.

(*) Com informações da assessoria