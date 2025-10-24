Em São Gabriel da Cachoeira, policia prende homem por tentar vender arma de fogo em grupo de mensagem

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, na terça-feira (21/10), um homem de 28 anos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Segundo a delegada Sílvia Marina, as diligências começaram após a equipe policial receber uma denúncia anônima, com prints de conversas em um aplicativo de mensagens que mostravam o suspeito oferecendo uma espingarda calibre 20 por R$ 2,9 mil.

“Após tomarmos conhecimento sobre a venda da arma, nos deslocamos até o bairro Areal, local indicado na denúncia. Ao chegarmos, identificamos o homem e realizamos a abordagem. Durante a ação, ele entregou a arma espontaneamente à equipe policial”, informou a delegada.

Ainda conforme a autoridade policial, o homem não possuía autorização legal para porte ou posse de arma de fogo. Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante e conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe.

O suspeito responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: PC-AM