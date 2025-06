Errou ao fazer um Pix? Saiba o que fazer para tentar reaver o valor transferido

Com a popularização do Pix e a praticidade das transferências instantâneas, também aumentaram os casos de erros na hora de enviar dinheiro. Um número digitado errado, uma chave mal inserida ou mesmo um valor enviado por engano podem causar dor de cabeça. Mas há caminhos possíveis para tentar recuperar o dinheiro.

Primeiro passo: tente contato direto com o recebedor

A orientação do Banco Central é que, ao identificar o erro, o remetente tente entrar em contato diretamente com quem recebeu o valor. Se o número de telefone ou e-mail estiverem disponíveis, vale a tentativa. Muitas vezes, o erro é reconhecido e a devolução acontece de forma espontânea. Importante lembrar: ficar com dinheiro transferido por engano pode ser considerado apropriação indébita — crime previsto no Código Penal.

Segundo passo: acione seu banco

Se o contato direto não for possível ou não houver boa vontade do outro lado, a recomendação é procurar imediatamente o banco ou a instituição financeira responsável pela transação. O cliente deve fornecer o máximo de informações possíveis, como valor, data e horário da transferência, chave Pix utilizada e o comprovante.

Em caso de golpe, há o Mecanismo Especial de Devolução

Se o valor foi transferido como resultado de um golpe ou fraude, é possível acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED). Nesse caso, o banco pode bloquear os valores recebidos indevidamente e, se for comprovado o crime, devolver o dinheiro ao remetente. O pedido deve ser feito em até 80 dias após a transação e só vale para operações entre instituições financeiras diferentes.

Quando a Justiça é o único caminho

Caso a pessoa que recebeu o valor se recuse a devolver e o banco também não consiga resolver, o remetente pode recorrer à Justiça. Como o Pix é uma transação registrada eletronicamente, há provas suficientes para abrir uma ação judicial de cobrança — e, em alguns casos, até por danos morais.

Como evitar esse tipo de erro?

Para não passar por esse tipo de transtorno, é importante adotar algumas precauções: