16ª Brigada de Infantaria de Selva intensifica ações na Amazônia e impõe R$ 69 milhões em prejuízos ao crime organizado

Com atuação estratégica na faixa de fronteira da Amazônia Ocidental, a 16ª Brigada de Infantaria de Selva reforçou sua presença na região durante o primeiro trimestre de 2025. A unidade militar realizou 22 operações que resultaram em prejuízos estimados em R$ 69,2 milhões às organizações criminosas que atuam na região, incluindo apreensões, multas e lucros cessantes.

Ao todo, mais de 21 mil quilômetros de rios foram patrulhados, evidenciando o compromisso contínuo da Brigada com a soberania nacional em áreas remotas e de difícil acesso. Nas ações, foram apreendidos 1.252 quilos de entorpecentes, 452 munições e 12 armamentos.

O combate aos crimes ambientais também foi destaque. Duas dragas foram desativadas pelo ICMBio e outras 106 tiveram as atividades interrompidas, preservando 54 hectares de floresta nativa e evitando a contaminação dos rios com mercúrio. Além disso, 2,5 toneladas de caça e pesca ilegais foram apreendidas, em uma ofensiva direta contra a exploração predatória da fauna amazônica.

As operações foram realizadas com base na Lei Complementar 97/1999 e contaram com o apoio da Polícia Federal, IBAMA, ICMBio e FUNAI. A atuação integrada das instituições ampliou a efetividade das ações, fortalecendo a fiscalização e promovendo a proteção ambiental e o apoio às comunidades tradicionais da região.

A 16ª Brigada de Infantaria de Selva reafirma seu papel na defesa do território nacional e na luta contra ilícitos transfronteiriços, contribuindo ativamente para a preservação da Amazônia.