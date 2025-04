Brigada de Infantaria de Selva reforça ações sociais e humanitárias na Amazônia no início de 2025

A 16ª Brigada de Infantaria de Selva ampliou suas ações humanitárias e cívico-sociais nos primeiros três meses de 2025, com foco no apoio e proteção às comunidades indígenas, ribeirinhas e urbanas da região amazônica. A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a integração e solidariedade no coração da floresta.

Entre janeiro e março, foram realizadas 10 Ações Cívico-Sociais (ACISO), com destaque para os mais de 3.700 atendimentos prestados: 1.154 voltados aos povos indígenas, 1.326 aos ribeirinhos e 1.292 a moradores de áreas urbanas. Ainda como reflexo da estiagem severa de 2024, a Brigada também colaborou com a distribuição de 5.700 cestas básicas às famílias afetadas.

As ações incluíram atendimentos básicos de saúde, entrega de medicamentos, palestras educativas e serviços de cidadania, fortalecendo a relação entre o Exército Brasileiro e a população local.

Um dos pontos fortes das atividades foi a articulação com diversas instituições parceiras, o que ampliou o alcance e a efetividade dos resultados. Entre os parceiros estão a Marinha do Brasil (9º Distrito Naval), ICMBio/Tefé, os DSEIs de Tefé, Alto Solimões e Vale do Javari, as Prefeituras de Tefé, a UNIP local, o SENAR e o Instituto Amor Maior.

Com essas ações, a 16ª Brigada reafirma seu papel estratégico na região, atuando não apenas na defesa, mas também na promoção do bem-estar das comunidades amazônidas.

*Com informações da assessoria