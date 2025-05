Estado reforça presença na Amazônia com operação conjunta na Terra Indígena Vale do Javari

Em uma das regiões mais isoladas e estratégicas da Amazônia, uma operação conjunta do Exército Brasileiro, por meio do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva, com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e a Polícia Militar do Amazonas, reforçou a presença do Estado na Terra Indígena Vale do Javari. As ações foram realizadas a partir da Base Ituí-Itaquaí, em uma demonstração de esforço integrado para garantir a soberania nacional e a proteção dos povos originários.

A operação busca coibir atividades ilegais na região e reafirmar o compromisso do Estado com a segurança e a preservação ambiental em uma das áreas mais sensíveis do país. A atuação conjunta das instituições tem papel crucial no combate a crimes transfronteiriços e na garantia dos direitos das populações indígenas.

Com uma área de cerca de 85.445 km² — maior que o território da Áustria —, a Terra Indígena Vale do Javari abriga mais de 6.300 indígenas de 26 etnias diferentes e é lar de mais de 2 mil indígenas isolados, sendo considerada a maior concentração de povos não contatados do mundo. A presença constante de forças estatais visa proteger esse território de ameaças externas e garantir que a lei alcance até os pontos mais remotos da floresta.