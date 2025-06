Lideranças nacionais e regionais se reúnem em Manaus para fortalecer alfabetização infantil no Amazonas

Manaus recebeu, nesta segunda-feira (23), um encontro estratégico do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que mobiliza gestores públicos de todo o país em defesa da alfabetização na idade certa. O evento reuniu representantes de instituições federais, estaduais e municipais, reforçando o pacto federativo pela garantia do direito à alfabetização de todas as crianças brasileiras até o final do 2º ano do ensino fundamental.

Entre os participantes estiveram os coordenadores nacionais do programa, Polyana e João Paulo, além de Luciana Magri, da Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), e o secretário executivo de Educação do MEC, Leonardo Barchini. A Undime Amazonas marcou presença com sua equipe de liderança: Maysa Amorim (articuladora estadual), Marcus Lúcio (presidente da Undime-AM e secretário municipal de Educação de Tefé), Bruno Sizino (secretário executivo da Undime-AM) e Gracilene Mendonça (articuladora municipal do CNCA e representante da RENALFA – Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização).

O evento contou ainda com a presença da professora Tanara Lauschner, reitora da Universidade Federal do Amazonas (UFAM); da conselheira Yara Amazônia Lins, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM); da professora Kátia Helena Serafina Cruz Schweickardt, secretária da Secretaria de Educação Básica do MEC (SEB); e do professor Júnior Mar, secretário municipal de Educação de Manaus.

Também estiveram presentes diversos prefeitos e secretários municipais de Educação de diferentes municípios do Amazonas, que se somaram ao debate em torno dos desafios e das estratégias de alfabetização nos territórios. A participação expressiva reforçou o compromisso coletivo com a construção de uma educação pública de qualidade, equitativa e inclusiva em todo o estado.

Durante a programação, foram debatidas diretrizes e ações voltadas à formação de professores, ao uso de indicadores educacionais, à valorização da gestão pedagógica e ao fortalecimento do regime de colaboração entre União, estados e municípios.

*Com informações da assessoria