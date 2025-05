Menino é atacado por Rottweiler em Jutaí/AM e mobiliza ação de vizinhos

Um menino foi gravemente ferido após ser atacado por um cachorro da raça Rottweiler, na última sexta-feira (23), na cidade de Jutaí (AM). O incidente gerou comoção entre os moradores, que agiram rapidamente para conter o animal e resgatar a criança.

Segundo testemunhas, os gritos vindos de uma residência chamaram a atenção da vizinhança. Moradores usaram pedaços de madeira para afastar o cão e conseguiram salvar o menino, que sofreu ferimentos graves na cabeça provocados pelas mordidas.

Relatos apontam que o ataque teria sido provocado após uma mulher, que acompanhava a criança, lançar comida para o cachorro. Ao se aproximar do local, o animal teria avançado violentamente contra o menino.

A vítima foi levada em estado crítico ao hospital do município. De acordo com informações preliminares, seu estado de saúde é estável, embora não tenham sido divulgados detalhes atualizados sobre o quadro clínico.

As autoridades locais devem investigar as circunstâncias do caso.