Plano de Proteção Territorial da Terra Indígena Vale do Javari – Exército Brasileiro fortalece parceria para a proteção dos povos indígenas

O Exército Brasileiro, por intermédio do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva, orgânico da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, participou da reunião do “Plano de Proteção Territorial da Terra Indígena Vale do Javari”, levada à cabo pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI).

O evento foi realizado no auditório da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), campus Tabatinga/AM, e contou com a presença de autoridades, além do Comando Militar da Amazônia, do próprio MPI, das Forças de Segurança, do Judiciário, de lideranças indígenas do Alto Solimões e do Vale do Javari, entre outras tantos órgãos.

O principal objetivo foi apresentar os resultados de ações interinstitucionais voltadas à proteção da Terra Indígena Vale do Javari, destinadas à garantia dos direitos constitucionais dos povos indígenas e ao fortalecimento da presença do Estado brasileiro na região.

A participação do Exército Brasileiro, na reunião em comenta, reforçou a importância da cooperação interagências, demonstrando o esforço conjunto das instituições na defesa da soberania nacional, presença do Estado, bem como evidencia a proteção e respeito aos povos originários e populações amazônidas.

*Com informações da assessoria