Secretária de Saúde de Tefé é reconhecida com prêmio de excelência estadual e nacional

A Secretária Municipal de Saúde de Tefé, Lecita Marreira de Lima Barros, foi homenageada com dois importantes títulos que reconhecem sua gestão à frente da pasta: o prêmio Secretária Destaque no Executivo Brasil e a Premiação Secretária de Excelência no Estado do Amazonas 2025. As honrarias foram concedidas pelo respeitado Instituto Líder de Pesquisa, que destacou a atuação exemplar da secretária na administração da saúde pública local.

O reconhecimento é fruto de uma gestão marcada pelo comprometimento, dedicação e resultados concretos. Lecita Barros tem se destacado pelo trabalho eficiente tanto nas áreas urbanas quanto nas comunidades ribeirinhas do município, enfrentando com competência os desafios impostos pela geografia da região amazônica. Seu esforço tem garantido acesso à saúde com qualidade e humanização a toda a população tefeense.

De acordo com o Instituto Líder de Pesquisa, os critérios de avaliação para a premiação incluem eficiência administrativa, impacto das políticas públicas implementadas, inovação em gestão e contribuição para o desenvolvimento local. O desempenho de Lecita Barros nesses aspectos colocou Tefé em evidência no cenário nacional de boas práticas na gestão municipal.

Além de celebrar o reconhecimento, a secretária destacou a importância do trabalho coletivo e da valorização dos profissionais da saúde como pilares para os avanços conquistados. “Esse prêmio é de toda a equipe da Secretaria de Saúde de Tefé. Juntos, temos buscado oferecer um serviço digno, acolhedor e eficiente para nossa população”, afirmou.

A expectativa é de que a homenagem sirva como incentivo para a continuidade de uma gestão pautada pela responsabilidade, inovação e compromisso com o bem-estar da população. A trajetória de Lecita Barros passa agora a ser referência para outros gestores do estado e do país, reforçando a importância de políticas públicas eficientes para transformar realidades.