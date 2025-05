Tefé recebe viatura especializada e será sede de novo Grupamento de Combate a Incêndios

O município de Tefé foi contemplado com uma viatura Auto Bomba Florestal (ABF) entregue pelo Governo do Amazonas na última terça-feira (13), em cerimônia realizada em Manaus. O equipamento é destinado ao combate de incêndios urbanos e florestais, ampliando a capacidade de resposta do município em situações de emergência.

Durante o evento, que contou com a presença do prefeito Nicson Marreira, o governador Wilson Lima também anunciou a implantação de um Grupamento Integrado de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIP) em Tefé. A ação faz parte de um investimento de R$ 25 milhões, realizado em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e prefeituras municipais.

“Receber esse reforço é uma conquista importante para o nosso povo. Estamos dando um passo decisivo na proteção da nossa cidade e das nossas florestas, com mais estrutura, equipamentos e pessoal qualificado”, destacou o prefeito Nicson Marreira.

Com os novos GCIPs, o número de municípios do interior com bases fixas do Corpo de Bombeiros passa de 11 para 27. O Governo do Estado fornecerá os equipamentos e os bombeiros civis, enquanto os municípios ficam responsáveis pelo espaço físico e pelos brigadistas locais.

Além das viaturas, dois drones adaptados para elevar mangueiras de combate a incêndio também foram entregues, ampliando a eficiência das ações em áreas de difícil acesso.

A entrega reforça o compromisso do Governo do Estado e da Prefeitura de Tefé com a segurança da população e a preservação do meio ambiente, especialmente em um período crítico para ocorrências de queimadas na região amazônica.

