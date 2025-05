Câmara Municipal de Tefé realiza nesta quinta, sessão em homenagem as Assistentes Sociais e PMAM

A Câmara Municipal de Tefé realiza nesta quinta-feira(15),uma sessão especial, em comemoração ao Dia da Assistência Social e do Aniversário de 188 anos da Polícia Militar do Amazonas.

O evento acontece a partir das 20:00, no Plenário da Câmara Municipal de Tefé, localizado na Rua Monteiro de Souza 867, Centro e será transmitido pelo Canal da Câmara no YouTube e Perfil no Instagram, além da página do Portal Tefé News no Facebook.

De autoria do Presidente da Casa, Vereador Lazinho Nogueira (Avante), o requerimento 177/2025 solicitou a homenagem aos profissionais que atuam na Assistência Social, pelo reconhecimento da importância desse serviço para o município.

O requerimento 176/2025, de autoria do vereador Francisco Carioca Pinto, solicitou essa homenagem a Polícia Militar do Amazonas pelo Aniversário de 188 anos de existência.