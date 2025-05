Câmara Municipal de Tefé realiza Sessão Solene em homenagem ao Dia do Assistente Social e aos 188 anos da Polícia Militar do Amazonas

Na noite de 15 de maio de 2025, a Câmara Municipal de Tefé realizou uma Sessão Solene em reconhecimento à importante atuação dos assistentes sociais e dos 188 anos Polícia Militar do Estado do Amazonas. O evento foi marcado por homenagens, entrega de certificados e o fortalecimento do compromisso com os profissionais que atuam em prol da sociedade tefeense.

A solenidade, realizada no plenário da Câmara, teve início com a homenagem à Polícia Militar do Estado do Amazonas, que neste ano completa 188 anos de fundação. A celebração foi proposta pelo Vereador Francisco Carioca (PSD), por meio do Requerimento nº 176/2025, em reconhecimento ao trabalho realizado pela corporação em prol da segurança pública no município. Representando a instituição no evento, estiveram presentes membros do 3º Batalhão de Polícia Militar de Tefé, que foram homenageados pela dedicação, coragem e comprometimento com a ordem e a paz social.

Na mesma ocasião, a Câmara também prestou homenagem ao Dia do Assistente Social, celebrado em 15 de maio. A cerimônia foi proposta pelo Vereador Lazinho Nogueira (AVANTE), por meio do Requerimento nº 177/2025, e contemplou assistentes sociais vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASCI). Durante a sessão, os profissionais foram agraciados com certificados de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à população de Tefé, especialmente na promoção dos direitos sociais e no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.

*Com informações da assessoria