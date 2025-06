Entre a farda, a gestão e o cuidado: João Paulo propõe título de Cidadão Tefeense a Wladimir Lyra, ex-diretor do Hospital Regional

De gestor disciplinado a líder da saúde pública, a trajetória de Wladimir Lyra é marcada por compromisso com o serviço e excelência na administração. Na sessão legislativa do dia 22 de maio de 2025, o Vereador João Paulo (REPUBLICANOS) apresentou o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2025, propondo à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tefé a outorga do Título de Cidadão Tefeense ao Ilustríssimo Senhor Wladimir Lima Tavares de Lyra, ex-diretor do Hospital Regional de Tefé. A proposta foi encaminhada às comissões competentes para análise e posterior emissão de parecer.

A homenagem reconhece o relevante serviço prestado por Wladimir ao município, tanto no fortalecimento da saúde pública quanto na modernização de processos dentro da maior unidade hospitalar da região do Médio Solimões.

Quem é Wladimir Lyra

Nascido em 25 de abril de 1963, Wladimir Lyra é oficial da reserva do Exército Brasileiro, com formação pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN-RJ) e vasta experiência em gestão pública, hospitalar e militar. Possui mestrado em Operações Militares, pós-graduações em Gestão da Administração Pública e Gestão Hospitalar, e um extenso currículo que abrange áreas estratégicas como auditoria, controladoria e planejamento institucional.

Antes de atuar em Tefé, comandou unidades militares em São Paulo e Belém, além de ter exercido cargos administrativos em empresas privadas e no Hospital Geral da Guarnição de João Pessoa. Na área da saúde indígena, coordenou o DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes, gerindo mais de 600 profissionais e o atendimento a 30 mil indígenas em 14 municípios.

Em Tefé, sua contribuição ganhou destaque como diretor geral do Hospital Regional, onde foi responsável pela implantação do sistema de prontuário eletrônico — sendo o primeiro hospital totalmente informatizado do interior do Amazonas — e pela gestão de uma equipe com mais de 600 profissionais. Seu trabalho impactou diretamente os serviços prestados a mais de 140 mil habitantes da região.

Ao apresentar a proposta, João Paulo resumiu o espírito da honraria:

“Wladimir não é apenas um nome técnico da saúde — é um nome que ajudou a transformar o Hospital Regional e a forma como a saúde pública funciona em Tefé. O título de Cidadão Tefeense é mais do que simbólico. É uma forma de dizer: essa cidade reconhece e agradece.”

