Gratidão em plenário: Cláudia Marreira propõe homenagem solene aos profissionais da enfermagem de Tefé

Reconhecer quem cuida de todos: com essa sensibilidade, a Vereadora Cláudia Marreira (PDT) apresentou, na sessão legislativa do dia 22 de maio de 2025, o Requerimento nº 180/2025, solicitando à Mesa Diretora da Câmara Municipal a realização de uma Sessão Solene em homenagem aos profissionais da enfermagem que atuam no município de Tefé. A proposta foi aprovada por unanimidade e visa valorizar a dedicação diária desses trabalhadores da saúde, que atuam nos bastidores e na linha de frente, com empatia, técnica e compromisso.

A iniciativa se soma a um movimento de reconhecimento público, principalmente no combate à COVID-19 na época mais crítica da pandemia, onde muitos fizeram bastante sacrifícios e renúncias em prol da promoção da saúde pública, o que fortalece o respeito à categoria e aproxima a Câmara das causas humanas da cidade.

De Lima a Tefé, uma vida dedicada ao cuidado: Vereadora Cláudia Marreira propõe Título de Cidadã Tefeense à enfermeira Teresa Canales Prado

Algumas pessoas não apenas escolhem um lugar para viver — elas decidem transformá-lo! Na sessão legislativa de 22 de maio de 2025, a Vereadora Cláudia Marreira (PDT) apresentou o Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2025, que solicita à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tefé a outorga do Título de Cidadã Tefeense à Ilustríssima Senhora Teresa Canales Prado. A homenagem reconhece décadas de contribuição da enfermeira à saúde pública no interior do Amazonas, em especial no município de Tefé.

A proposta foi encaminhada às comissões competentes, que analisarão o mérito e emitirão parecer sobre a honraria.

Em sua justificativa, Cláudia destacou o simbolismo do reconhecimento:

“A história da Teresa é uma inspiração para todos nós. É uma mulher que dedicou sua vida ao cuidado, que fez do nosso município sua casa e da saúde pública sua missão. Essa homenagem é mais do que merecida — é um gesto de gratidão em nome de Tefé.”

Quem é Teresa Canales Prado

Nascida em 15 de outubro de 1953 em Lima, no Peru, Teresa é filha de Otília Prado Garcia e José Canales Navarrete. De origem humilde e com sete irmãos (três in memorian), estudou sempre em escola pública e formou-se em Enfermagem pela Universidade Nacional Maior de São Marcos em 1978, com especialização em obstetrícia. Sua carreira começou no Hospital Maternidade de Lima em 1981.

Diante da crise e do terrorismo em seu país, decidiu recomeçar no Brasil em 1989. Iniciou sua jornada no Acre, mas foi no Amazonas que fincou raízes. Atuou em Eirunepé como enfermeira e também como Secretária Municipal de Saúde, e posteriormente em Silves, onde coordenou toda a Atenção Básica. Retornou a Eirunepé para seguir na gestão da saúde e, em 2005, chegou a Tefé, onde se consolidou como referência em sua área.

Ao longo dos anos, Teresa formou uma família com quatro filhas, seis netos e quatro genros — a quem dedica seu amor. Mas foi também em cada paciente, comunidade e equipe de saúde que ela deixou um legado de cuidado, competência e respeito. Em Tefé, tornou-se símbolo de profissionalismo e compromisso com o bem comum.

