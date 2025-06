No KM 18, um pedido de recomeço: Vereador Situba requer obras na Estrada da EMADE

Durante a Sessão Legislativa do dia 5 de junho de 2025, o Vereador Manuel Situba (Avante) trouxe à pauta uma reivindicação que há tempos ecoa entre os moradores da zona rural de Tefé. Por meio do Requerimento nº 216/2025, o parlamentar solicitou a recuperação e pavimentação do trecho localizado nas imediações do quilômetro 18 da Estrada da EMADE — via que conecta comunidades e tem papel estratégico para o escoamento da produção e mobilidade local.

O trecho mencionado encontra-se em condições críticas, dificultando o acesso, prejudicando o tráfego e comprometendo diretamente o deslocamento de trabalhadores, estudantes e produtores rurais. O Vereador Manuel Situba destaca que, com a chegada do período de chuvas, os problemas se intensificam, tornando urgente a execução dos serviços.

A proposta inclui a realização de obras que contemplem drenagem, nivelamento e pavimentação com material adequado, visando garantir durabilidade e segurança. O vereador reforça que atender essa demanda é não apenas valorizar quem vive e produz na região, mas também fortalecer a integração entre as zonas rural e urbana do município.

O requerimento segue agora para apreciação do Executivo Municipal, com a expectativa de que as providências sejam tomadas em caráter prioritário.

*Com informações da assessoria