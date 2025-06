Olhos eletrônicos pela educação: Vereador João Batista pede câmeras nas escolas

Durante a Sessão Legislativa do dia 05 de junho de 2025, o Vereador João Batista (PDT) apresentou uma proposta que une tecnologia e segurança em favor da educação municipal. Por meio de requerimento o parlamentar solicitou a instalação de câmeras de monitoramento em todas as escolas da rede pública municipal de Tefé, como forma de reforçar a proteção de alunos, professores e funcionários.

Segundo o documento, a medida busca prevenir situações de risco, coibir possíveis atos de violência, vandalismo ou furto, e garantir maior tranquilidade à comunidade escolar. João Batista destacou que as câmeras atuam como mecanismo de inibição, além de servirem como instrumento de apuração de eventuais ocorrências.

O Requerimento nº 211/2025 também aponta a importância de integrar as imagens aos sistemas de segurança pública do município, garantindo resposta rápida em situações emergenciais. Para o vereador, investir em vigilância eletrônica é uma maneira eficiente de promover um ambiente mais seguro para o aprendizado, sem comprometer a rotina pedagógica.

A proposta agora segue para análise do Poder Executivo, com a expectativa de que o projeto seja colocado em prática e as escolas possam se tornar espaços ainda mais protegidos.

*Com informações da assessoria