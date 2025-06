Ponte parada, solução encaminhada: Vereador Paulo Celani pede conclusão de obra no Bairro Nossa Senhora de Fátima

Uma travessia inacabada tem sido um obstáculo literal e simbólico no dia a dia dos moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima. Durante a sessão legislativa desta quinta-feira, 29 de maio de 2025, o Vereador Paulo Celani (PSD) apresentou requerimento solicitando à Prefeitura Municipal de Tefé a retomada e conclusão da obra da ponte situada na Rua Rodrigues Alves.

A proposição do Requerimento nº 195/2025 foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes à sessão, reforçando o apelo da comunidade por mais segurança e mobilidade.

Em plenário, Celani destacou:

“A população do Bairro Nossa Senhora de Fátima convive com essa obra inacabada há algum tempo. O pedido é direto: retomar e concluir o que foi começado, para que a ponte possa cumprir seu papel de conectar, não de isolar.”

Asfalto para virar a página: Paulo Celani pede recuperação da Rua Rodrigues Alves, no Bairro Nossa Senhora de Fátima

Um bairro inteiro esperando a volta da fluidez e do cuidado urbano. Na sessão legislativa do dia 29 de maio de 2025, o Vereador Paulo Celani (PSD) apresentou o Requerimento nº 194/2025, solicitando à Prefeitura Municipal de Tefé a recuperação e asfaltamento da Rua Rodrigues Alves, situada no Bairro Nossa Senhora de Fátima — uma via estratégica, mas que atualmente enfrenta sérios problemas de trafegabilidade.

A proposta foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares presentes.

Durante sua fala, o vereador destacou a urgência do pedido:

“A Rodrigues Alves precisa voltar a ser uma rua transitável, segura e digna para seus moradores. Estamos falando de uma demanda recorrente da comunidade, e tenho certeza de que o Poder Executivo entenderá a importância de agir com brevidade.”

Rua Pedro Coca em pauta: Paulo Celani solicita recuperação viária no Jardim Lara

Durante a sessão legislativa do dia 29 de maio de 2025, o Vereador Paulo Celani (PSD) apresentou o Requerimento nº 199/2025, solicitando à Prefeitura Municipal de Tefé a recuperação viária da Rua Pedro Coca, localizada no Bairro Jardim Lara — via que tem enfrentado desgaste acentuado e comprometimento da trafegabilidade, especialmente no período chuvoso.

A proposição foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares presentes e reforça o apelo da comunidade por melhorias estruturais no bairro.

Em sua justificativa, o vereador destacou:

“A Rua Pedro Coca é uma via de acesso importante e está visivelmente deteriorada. Esse pedido é um reflexo do que os moradores têm vivido e precisamos garantir que a Prefeitura atue com agilidade para devolver segurança e mobilidade ao local.”

Travessa Bem-Te-Vi entra na rota das melhorias: Celani pede recuperação no Bairro Fonte Boa

O nome é leve, mas o problema é sério. A Travessa Bem-Te-Vi, localizada no Bairro Fonte Boa, foi pauta da sessão legislativa do dia 29 de maio de 2025, quando o Vereador Paulo Celani (PSD) apresentou o Requerimento nº 200/2025, solicitando sua recuperação viária imediata.

A via, importante para o fluxo local de veículos e pedestres, sofre com buracos, desníveis e acúmulo de lama, dificultando o deslocamento de moradores e o acesso de serviços essenciais.

A propositura foi aprovada por unanimidade.

Ao justificar a iniciativa, Celani afirmou:

“Não é apenas uma rua danificada, é o cotidiano de muitas famílias que está sendo afetado. A recuperação da Bem-Te-Vi é urgente e necessária para restaurar a mobilidade dos moradores do Fonte Boa.”

