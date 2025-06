Proposta do Ver. Carioca sugere criação das Secretarias de Pesca e Indígena

Na Sessão Legislativa do dia 5 de junho de 2025, o Vereador Francisco Carioca (PSD) apresentou a Indicação nº 014/2025, sugerindo ao Poder Executivo Municipal a criação da Secretaria Municipal de Pesca. A proposta nasce da necessidade de oferecer estrutura institucional própria para atender, com mais eficácia, os desafios e demandas dos trabalhadores e trabalhadoras que vivem da atividade pesqueira em Tefé.

No documento, o parlamentar destaca que o setor da pesca desempenha papel central na economia local, gerando renda, movimentando o comércio e alimentando famílias. No entanto, apesar dessa relevância, os pescadores enfrentam dificuldades na articulação de políticas públicas específicas, por falta de uma pasta dedicada exclusivamente ao tema.

A nova secretaria, segundo Francisco Carioca, teria como missão desenvolver ações voltadas à organização da cadeia produtiva da pesca, fomentar programas de incentivo, garantir apoio técnico às colônias e assegurar o acesso a recursos e projetos estaduais e federais. A medida também visa fortalecer a representatividade do setor dentro da estrutura administrativa do município.

Com a indicação apresentada, cabe agora ao Executivo avaliar a viabilidade da criação da nova pasta, que, se implementada, poderá marcar um novo capítulo na valorização da pesca em Tefé.

Secretaria Indígena

Na Sessão plenária do dia 5 de junho de 2025, o Vereador Francisco Carioca (PSD) apresentou uma indicação recomendando ao Executivo Municipal a criação da Secretaria Municipal dos Povos Indígenas. A proposta, registrada oficialmente no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), foi construída a partir do reconhecimento da importância das comunidades indígenas na formação social e cultural de Tefé.

A sugestão contida na Indicação nº 015/2025 tem como foco estabelecer um espaço institucional exclusivo que possa dialogar diretamente com as demandas indígenas, respeitando suas identidades, territórios e saberes. O parlamentar observa que, apesar da presença significativa de povos originários no município, ainda não há um canal governamental específico que trate com prioridade e profundidade das políticas voltadas a esses grupos.

A nova secretaria, conforme proposto, teria competência para desenvolver e coordenar programas nas áreas de saúde diferenciada, educação indígena, cultura, segurança alimentar e fortalecimento das organizações comunitárias, sempre em parceria com as lideranças e instituições representativas. A indicação também menciona que essa estrutura pode facilitar o acesso a recursos federais voltados aos povos indígenas.

Ponte em alerta: Francisco Carioca pede reforma urgente em Santa Luzia

Na Sessão Legislativa do dia 5 de junho de 2025, o Vereador Francisco Carioca (PSD) levou ao plenário uma demanda que atravessa o cotidiano dos moradores do Bairro de Santa Luzia: por meio do Requerimento nº 213/2025, o parlamentar solicitou, em caráter de urgência, a reforma da ponte situada na Rua Gonçalves Dias, estrutura que atualmente apresenta riscos à segurança de quem depende dela diariamente.

De acordo com o documento, a ponte encontra-se visivelmente danificada, com partes comprometidas e estrutura fragilizada pelo tempo e pela falta de manutenção. Francisco Carioca ressalta:

“O tráfego de pedestres e veículos, especialmente motocicletas, tem se tornado perigoso — algo que, exige uma resposta imediata do Poder Público.”

O parlamentar pontua ainda que a ponte é um elo essencial para a mobilidade da comunidade local e que sua recuperação deve ser prioridade dentro do planejamento urbano do município. A proposta busca não apenas restaurar a estrutura, mas garantir segurança e dignidade a quem transita por ela todos os dias.

Agora, a solicitação aguarda análise por parte do Executivo Municipal, com apelo para que a intervenção seja realizada o mais breve possível, evitando acidentes e transtornos à população.

*Com informações da assessoria