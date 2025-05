Remeiros da vida: Lazinho Nogueira propõe Sessão Solene em homenagem à Semana do Pescador

Celebrar quem vive das águas e por elas sustenta famílias. Foi com esse espírito que o Vereador Lazinho Nogueira (AVANTE) apresentou, na sessão legislativa do dia 22 de maio de 2025, o Requerimento nº 181/2025, solicitando à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tefé a realização de uma Sessão Solene em homenagem à Semana do Pescador, solicitando que seja marcada para o dia 23 de junho de 2025. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares presentes.

A iniciativa visa valorizar o trabalho dos pescadores e pescadoras artesanais, figuras centrais da cultura, da economia e da tradição amazônica — especialmente em Tefé, onde o ofício é mais que trabalho: é identidade.

Ao justificar o pedido, o Vereador Lazinho destacou:

“O pescador é símbolo da nossa terra e merece ser reconhecido não apenas pelo que produz, mas pela história que carrega nas mãos calejadas. Essa Sessão é um tributo à força, à sabedoria e à persistência de quem navega todos os dias por nós.”

*Com informações da assessoria