Reservatório de esperança: Vereador Jackson Antero propõe água potável para a Rua Felicidade

Durante a sessão legislativa do dia 30 de maio de 2025, o Vereador Jackson Antero (União Brasil) trouxe à tona uma demanda urgente da comunidade residente na região da Estrada das Missões, mais especificamente na conhecida Rua Felicidade. Por meio do Requerimento nº 201/2025, o parlamentar solicitou oficialmente a aquisição e instalação de uma caixa d’água com capacidade para 10 mil litros, a fim de atender às necessidades básicas de abastecimento dos moradores da localidade.

A proposta, fundamentada em apelos da população e na carência de infraestrutura hídrica na área, reforça a busca por soluções efetivas e permanentes para os desafios enfrentados por famílias que convivem com a escassez de água tratada. A instalação do reservatório visa garantir o direito essencial ao acesso regular à água, promovendo qualidade de vida e dignidade.

O vereador defendeu o requerimento com base em sua visita recente ao bairro, onde, segundo ele:

“Constatei pessoalmente os impactos da ausência de estrutura adequada para o armazenamento e fornecimento de água. A intenção é que a medida seja analisada com celeridade pelo Executivo Municipal, para que a obra possa ser viabilizada ainda este ano.”

Luz na escuridão: postes para Rua Felicidade é proposição do Vereador Jackson Antero

Na Sessão Legislativa do dia 05 de junho de 2025, o Vereador Jackson Antero (União Brasil) voltou a atenção da Câmara Municipal de Tefé para um problema simples, mas essencial: a falta de iluminação pública em trecho da Rua Felicidade, localizada na Estrada das Missões. Por meio do Requerimento nº 210/2025, o parlamentar solicitou oficialmente a instalação de três postes de energia elétrica no local.

A iniciativa surgiu a partir de reivindicações dos próprios moradores, que relataram as dificuldades enfrentadas com a escuridão durante a noite — fator que compromete a segurança, dificulta o tráfego de pedestres e veículos, e aumenta a sensação de vulnerabilidade. No documento apresentado, Jackson enfatiza que a ausência de iluminação compromete a dignidade e o direito de ir e vir da população.

“A instalação dos postes é uma medida simples de infraestrutura, mas com impactos significativos para a qualidade de vida da comunidade. Além de contribuir para a segurança, a ação pode estimular o uso dos espaços públicos e garantir maior tranquilidade para os moradores da região”, declarou o vereador proponente da matéria.

A proposta segue para apreciação do Executivo Municipal, com a expectativa de que seja atendida o quanto antes, garantindo à Rua Felicidade aquilo que o próprio nome sugere: mais luz e bem-estar.

*Com informações da assessoria