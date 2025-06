Santa Luzia no foco: Cacau pede infraestrutura completa para ruas do bairro

A cidade começa a mudar quando as necessidades da comunidade entram no centro do debate público. Foi com esse objetivo que, na sessão legislativa do dia 29 de maio de 2025, o Vereador Cacau (UNIÃO BRASIL) apresentou requerimento solicitando à Prefeitura Municipal de Tefé a pavimentação da Rua São João e das demais vias do Bairro Santa Luzia, com instalação de meio-fio, calçadas e drenagem das águas pluviais.

A propositura foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes, reforçando o compromisso da Casa Legislativa com a melhoria da infraestrutura urbana e com a qualidade de vida da população local.

Em sua justificativa, Cacau reforçou a importância do pedido constante no Requerimento nº 187/2025:

“O Bairro Santa Luzia precisa entrar no cronograma de obras. Essas melhorias vão além do asfalto — elas representam dignidade, segurança e mobilidade para centenas de famílias. Confio que a Prefeitura dará atenção a esse apelo coletivo.”

*Com informações da assessoria