Segurança nas águas: Marcelo Macedo sugere instalação de posto policial no Lago de Tefé

O azul do Lago de Tefé precisa, além de beleza natural, de mais segurança. Foi com essa visão que o Vereador Marcelo Macedo (REPUBLICANOS) apresentou, durante a sessão legislativa do dia 29 de maio de 2025, a Indicação nº 013/2025, endereçada ao Governador do Estado do Amazonas, sugerindo a instalação de um Posto de Policiamento Fixo no Lago de Tefé.

A indicação foi acolhida e encaminhada, com apoio unânime da Casa Legislativa.

O objetivo da proposta é fortalecer o monitoramento das embarcações, combate à ações constantes de piratas e demais criminosos, prevenir crimes ambientais e reforçar a segurança de ribeirinhos, pescadores, turistas e comunidades localizadas ao redor da área — que tem grande relevância econômica e social.

Marcelo destacou durante sua fala:

“Nosso Lago é fonte de vida, renda e orgulho. Mas também precisa de proteção constante. Um posto policial vai garantir presença do Estado nas águas e mais tranquilidade para quem vive e trabalha por lá.”

Ramal do Vovô no radar: Marcelo Macedo solicita pavimentação e concretagem para acesso rural

Um dos acessos mais utilizados por famílias da zona rural de Tefé pode, em breve, ganhar nova vida. Na sessão legislativa do dia 29 de maio de 2025, o Vereador Marcelo Macedo (REPUBLICANOS) apresentou requerimento solicitando à Prefeitura Municipal de Tefé a pavimentação e concretagem da localidade conhecida como “Ramal do Vovô”, situada na Estrada da Agrovila.

A propositura constante no Requerimento nº 192/2025 foi aprovada por unanimidade e destaca-se por atender a uma demanda frequente de moradores, produtores e estudantes que enfrentam dificuldades de acesso durante todo o ano, especialmente no período das chuvas.

Em sua fala, Marcelo afirmou:

“O Ramal do Vovô não é apenas um caminho — é um elo entre comunidades, escolas e famílias. Melhorar esse trecho é melhorar a rotina de quem vive ali e garantir mais dignidade para quem produz e circula pela região.”

Santa Luzia pede passagem: Marcelo Macedo propõe pavimentação total do bairro

Com ruas marcadas por buracos, poeira e dificuldade de acesso, os moradores do Bairro Santa Luzia ganharam voz no plenário da Câmara Municipal. Durante a sessão legislativa de 29 de maio de 2025, o Vereador Marcelo Macedo (REPUBLICANOS) apresentou o Requerimento nº 191/2025, solicitando a pavimentação asfáltica de todas as ruas do bairro, com o objetivo de garantir mobilidade, segurança e dignidade urbana.

A propositura foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes.

Em sua justificativa, Marcelo pontuou:

“Santa Luzia precisa sair do estado em que está e ganhar infraestrutura à altura da sua população. Com asfalto de qualidade, a comunidade vive melhor, os serviços chegam com mais facilidade e o bairro se valoriza. Espero que o Poder Executivo atenda esse apelo coletivo com a atenção que merece.”

